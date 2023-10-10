МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 2,2%
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2023 г. рост ВВП России составит 2,2%. Об этом говорится в докладе организации.
МВФ улучшил свой июльский прогноз на 0,7 п.п., тогда организация ожидала роста российской экономики на 1,5% по итогам 2023 г. В то же время МВФ снизил ожидания на 2024 г., теперь организация прогнозирует рост ВВП России на 1,1% (-0,2 п.п.).
В докладе отмечается, что ускорение экономического роста страны отражает «существенное налогово-бюджетное стимулирование, высокие инвестиции и устойчивое потребление в условиях напряженного рынка труда».
Кроме того, МВФ прогнозирует, что инфляция в России в 2023 г. составит 5,3% после 13,8% в 2022 г. (по оценкам фонда). При этом организация ожидает, что инфляция ускорится в 2024 г. – до 6,3%. Безработица в России уменьшится в 2023 г. до 3,3% (с 3,9% в 2022 г.), следует из доклада. В 2024 г. ожидается, что показатель продолжит снижение – до 3,1%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Он отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он.
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.
В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Как пояснили в министерстве, изменение прогноза связано с волатильностью рубля. Решетников ранее заявил, что инфляция к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.