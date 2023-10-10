МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 2,2%

Кроме того, МВФ прогнозирует, что инфляция в России в 2023 г. составит 5,3% после 13,8% в 2022 г. (по оценкам фонда). При этом организация ожидает, что инфляция ускорится в 2024 г. – до 6,3%. Безработица в России уменьшится в 2023 г. до 3,3% (с 3,9% в 2022 г.), следует из доклада. В 2024 г. ожидается, что показатель продолжит снижение – до 3,1%.