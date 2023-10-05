Всемирный банк вновь улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году
Экономика России по итогам 2023 г. вырастет на 1,6%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по развивающимся экономикам Европы и Центральной Азии. Ранее эксперты ВБ прогнозировали сокращение российского ВВП на 0,2%.
«Рост прогнозируется на уровне 1,6% в 2023 г. Бюджетные стимулы поддержали потребительский спрос и оборонные расходы, в то время как энергетический сектор сократился меньше, чем ожидалось», – говорится в докладе.
Прогноз оказался существенно выше озвученного в апрельском выпуске этого доклада. Тогда ВБ ожидал сокращения ВВП России на 0,2%, позднее эта же оценка была приведена и в июньском докладе ВБ по глобальным экономическим перспективам. В начале года международная организация прогнозировала падение на 3,3%.
Вместе с тем ВБ называет туманными перспективы среднесрочного роста из-за ограничений на доступ России к мировым рынкам, квалифицированным кадрам и технологиям. Аналитики также отмечают сокращение профицита счета текущих операций и сужение бюджетных возможностей. Согласно прогнозу, рост экономики замедлится до до 1,3% в 2024 г. и 0,9% в 2025 г. на фоне ограничений производственных мощностей и замедления потребительского спроса.
Годовая инфляция в 2023 г., как ожидается, составит 5,6%, при этом рост цен ускорится к концу года из-за ослабления рубля, считают в ВБ.
Прогноз экономического роста стран развивающихся стран в регионе также был пересмотрен в сторону повышения: теперь ВБ ожидает увеличения ВВП на 2,4% в 2023 г. вместо 1,4%, озвученных ранее.
Накануне, 4 октября, Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) представила свой доклад о торговле и развитии, в котором прогнозируется рост экономики РФ на 2,2% в 2023 г. Рост мировой экономики, считают аналитики, замедлится с 3% в 2022 г. до 2,4% по итогам текущего года, а каких-либо признаков улучшении динамики в 2024 г. пока нет.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.