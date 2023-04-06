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Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году

Ведомости

Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2023 г. на 0,2% вместо озвученных ранее 3,3%. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Согласно обновленным данным, в 2022 г. падение ВВП России составило 2,1%. При этом еще в январе Всемирный банк заявлял о сокращении российской экономики на 3,5%. 

Несмотря на улучшенный прогноз на 2023 г., организация ухудшила ожидания на 2024 г. Теперь рост ВВП страны ожидается на уровне 1,2%, хотя в январе аналитики прогнозировали 1,6%. В 2025 г., согласно оценке Всемирного банка, рост российской экономики составит 0,8%.

Организация также улучшила прогноз для Восточной Европы и Центральной Азии. Ожидается, что экономический рост в регионе составит 1,4%, а не 0,1%, как прогнозировалось ранее. 

В конце января 2023 г. прогнозы по ВВП РФ также улучшил Международный валютный фонд (МВФ). Организация ожидает роста российской экономики в 2023 г. на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. По данным МВФ, в 2022 г. ВВП России сократился на 2,2%. Ожидается, что в 2024 г. экономика страны вырастет на 2,1%.

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что России предрекали обвал экономики, однако снижение ВВП в 2022 г. составило 2,1%. В середине марта глава государства отметил, что ожидает «существенного увеличения» российской экономики во II квартале.

По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается рост российской экономики на 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных