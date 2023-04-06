Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году

По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается рост российской экономики на 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.