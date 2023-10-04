В ООН ожидают роста ВВП России на 2,2% по итогам года

Рост мировой экономики, считают аналитики, замедлится с 3% в 2022 г. до 2,4% по итогам текущего года, а каких-либо признаков улучшении динамики в 2024 г. пока нет. Так, европейский регион уже находится на грани рецессии на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в докладе. Китайская экономика сталкивается со слабым внутренним потребительским спросом и частными инвестициями, но обладает значительным пространством для маневра в налогово-бюджетной политике для решения этих проблем.