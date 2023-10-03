МВФ оценил возможные потери мирового ВВП из-за фрагментации экономики

Весной МВФ представил доклад, в котором описал пять сценариев фрагментации мировой экономики: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта, писали тогда «Ведомости». Дробление глобальной экономики на противостоящие блоки, по оценке МВФ, может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет.