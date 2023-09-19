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Экономика

Генсек ООН предупредил о приближении мира к расколу в экономике

Ведомости

Мировое сообщество приблизилось к масштабному расколу в экономической и финансовой системах, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на Генассамблее всемирной организации, призвав реформировать мировые институты. Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале ООН.

Гутерриш пояснил, что созданные во второй половине XX в. международные структуры «застыли во времени», не отражая современных реалий. Мир же при этом изменился и движется в сторону многополярности.

«Противоречия углубляются, противоречия среди экономических и военных сил, между Севером и Югом, Востоком и Западом. Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях», – рассказал он.

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Мировые институты необходимо реформировать, руководствуясь принципами справедливости, единства и всеобщности, подчеркнул Гутерриш.

Ранее весной Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, в котором описал пять сценариев фрагментации мировой экономики: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта, писали тогда «Ведомости».

Ранее по теме: МВФ представил пять сценариев раскола мировой экономики

Дробление глобальной экономики на противостоящие блоки, по оценке МВФ, может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. При этом в наименее развитых странах падение ВВП может быть двузначным.

В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, – до 2,2% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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