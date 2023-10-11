Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6%
В России по итогам сентября потребительские цены выросли на 6% в годовом выражении после 5,15% в августе, следует из опубликованных данных Росстата.
В месячном выражении инфляция также ускорилась, составив 0,87% по сравнению с 0,28% месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2022 г. рост составил 4,6%.
Инфляция на 1% и более за месяц отмечена в 40 субъектах РФ, наибольший рост (на 2,1%) цен зафиксирован в Сахалинской области. В Москве цены за сентябрь выросли в среднем на 0,8%, а в Санкт-Петербурге на 0,5%. С начала года прирост цен составил 4,9% и 4,0% соответственно.
Продукты питания за этот период выросли в цене в среднем на 5,34% по сравнению с сентябрем 2022 г. (на 0,96% по сравнению с августом 2023 г.), причем плодоовощная продукция год к году подорожала на 25,87%. В месячном же выражении такая продукция стала дороже на 0,24%. В частности, помидоры подорожали на 21,7%, бананы – на 19,3%, огурцы – на 13,2%, апельсины – на 12,2%. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 22,7%, морковь – на 17,6%, картофель – на 13,9%, а лук репчатый – на 13,5%.
Куриные окорочка за сентябрь подорожали на 4,5%, масло подсолнечное – на 2,7%, а рис – на 2,4%. При этом вермишель подешевела на 1,1%, макаронные изделия – на 0,9%, а маргарин – на 0,7%.
В сегменте непродовольственных товаров инфляция по итогам сентября составила 1,09%. Наибольший рост показали цены на газовое моторное топливо и дизель (по 6,2%), аспирин отечественный (4,9%) и фуросемид (3%). Бензин вырос в цене на 2,11%. Снизились цены на компьютерные мониторы (на 1,6%), синупрет (1,1%) и крема для рук (0,8%).
Услуги в среднем подорожали за сентябрь на 0,61%. Поездки на отдых в популярные в этот сезон ОАЭ и Египет стали дороже на 13,6% и 12,1% соответственно. При этом поездки на отечественные курорты Черного моря стали дешевле на 11,7%. Обучение в организациях среднего профобразования выросло в цене на 10,9%, а проживание в студенческом общежитии – на 8,9%.
За неделю с 3 по 9 октября инфляция ускорилась до 0,24% по сравнению с 0,21% неделей ранее.
В ходе выступления в Госдуме 10 октября зампред Центробанка Алексей Заботкин говорил, что годовая инфляция в РФ по состоянию на 2 октября составила 5,9%. Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году, подчеркнул он. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, добавил Заботкин.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор вновь повысил ключевую ставку – на 1 п. п. до 13%. ЦБ будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила в тот день журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.