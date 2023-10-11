Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6%

Продукты питания за этот период выросли в цене в среднем на 5,34% по сравнению с сентябрем 2022 г. (на 0,96% по сравнению с августом 2023 г.), причем плодоовощная продукция год к году подорожала на 25,87%. В месячном же выражении такая продукция стала дороже на 0,24%. В частности, помидоры подорожали на 21,7%, бананы – на 19,3%, огурцы – на 13,2%, апельсины – на 12,2%. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 22,7%, морковь – на 17,6%, картофель – на 13,9%, а лук репчатый – на 13,5%.