ЦБ: годовая инфляция в РФ достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года
Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, заявил журналистам зампред Центробанка Алексей Заботкин.
«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Комментируя возможность повышения ключевой ставки регулятором на следующем заседании, Заботкин отметил, что к тому моменту поступят дополнительные данные, поэтому целесообразность повышения в ЦБ будут оценивать уже в соответствии с обновленным прогнозом.
В ходе выступления в Госдуме 10 октября Заботкин говорил, что годовая инфляция в РФ по состоянию на 2 октября составила 5,9%. Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году, подчеркнул он.
Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%, с начала октября – 0,06%. С начала 2023 г. цены выросли на 4,54%. По оценке Минэка, годовая инфляция за этот период составила 5,94%.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор вновь повысил ключевую ставку – на 1 п. п. до 13%. ЦБ будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила в тот день журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.