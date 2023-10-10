ЦБ: годовая инфляция в РФ достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года

В ходе выступления в Госдуме 10 октября Заботкин говорил, что годовая инфляция в РФ по состоянию на 2 октября составила 5,9%. Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году, подчеркнул он.