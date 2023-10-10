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Экономика

ЦБ: годовая инфляция в РФ достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года

Ведомости

Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, заявил журналистам зампред Центробанка Алексей Заботкин.

«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», – сказал он (цитата по ТАСС).

Комментируя возможность повышения ключевой ставки регулятором на следующем заседании, Заботкин отметил, что к тому моменту поступят дополнительные данные, поэтому целесообразность повышения в ЦБ будут оценивать уже в соответствии с обновленным прогнозом.

В ходе выступления в Госдуме 10 октября Заботкин говорил, что годовая инфляция в РФ по состоянию на 2 октября составила 5,9%. Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году, подчеркнул он.

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Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%, с начала октября – 0,06%. С начала 2023 г. цены выросли на 4,54%. По оценке Минэка, годовая инфляция за этот период составила 5,94%.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор вновь повысил ключевую ставку – на 1 п. п. до 13%. ЦБ будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила в тот день журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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