В США заявили о росте продовольственной инфляции выше официальных значений

Кроме того, четырехфунтовая упаковка сахара подорожала с $1,58 до $3,12, то есть на 97%. Упаковка яблочного сока объемом около 2 л сейчас стоит $1,98, в то время как в конце 2020 г. показатель составлял $1,18, таким образом она выросла в цене на 68%. Фунт говяжьего фарша подорожал на 58% – с $3,46 до $5,47. Наименее подорожавшим за это время продуктом из списка оказалось сливочное масло, стоимость фунта за отчетный период выросла с $2,98 до $3,68 – на 23%.