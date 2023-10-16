В США заявили о росте продовольственной инфляции выше официальных значений
Согласно официальной статистике, инфляция в США с января 2021 г., когда президент страны Джо Байден вступил в должность, по сентябрь 2023 г. составила 16,4%, однако многие американцы полагают, что власти предоставляют неверные данные, потому что цены на продукты выросли гораздо сильнее, чем следует из информации профильных ведомств. Об этом пишет Альфредо Ортиз в колонке для издания The Messenger.
«Инфляция больно ударила по уровню жизни американцев. Многие люди считают, что скачек [цен] оказался выше официальных данных по инфляции. И они не говорят о стоимости бензина, которая увеличилась на 64% – с $2,42 до $4 за галлон с тех пор, как Байден пришел к власти», – сообщает Ортиз. Один галлон бензина в США – это 3,7 л, соответственно, стоимость 1 л составит около 105 руб. по текущему курсу.
Ссылаясь на жительницу штата Миссури, которая сохранила чеки на покупки, совершенные в конце 2020 г., что позволило сравнить цены за этот период, колумнист подчеркивает, что стоимость некоторых продуктов увеличилась на 100% или даже чуть больше. В частности, фунт (около 450 г) грудки индейки вырос в цене с $3,14 до $6,72, или на 114%.
Кроме того, четырехфунтовая упаковка сахара подорожала с $1,58 до $3,12, то есть на 97%. Упаковка яблочного сока объемом около 2 л сейчас стоит $1,98, в то время как в конце 2020 г. показатель составлял $1,18, таким образом она выросла в цене на 68%. Фунт говяжьего фарша подорожал на 58% – с $3,46 до $5,47. Наименее подорожавшим за это время продуктом из списка оказалось сливочное масло, стоимость фунта за отчетный период выросла с $2,98 до $3,68 – на 23%.
Все продукты были закуплены в Walmart, они относятся к бренду, который принадлежит самой торговой сети – Great Value, чаще всего такие товары продаются по более выгодным ценам. По словам автора, Walmart активно сдерживает рост цен на продукты питания, цены в других магазинах могут быть гораздо выше.
«Разница между официальной и настоящей инфляцией объясняет плачевный уровень одобрения экономической политики Байдена... Данные о том, насколько реально выросли цены, объясняют, почему американцы так разочарованы своей экономикой», – отмечает он.
Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.