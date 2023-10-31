Годовая инфляция Еврозоне замедлилась до 2,9%

Базовая инфляция [показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие] замедлилась в еврозоне с 4,5% до 4,2% год к году – самого низкого значения с июля прошлого года. Среди стран еврозоны, по которым уже доступна статистика за октябрь, наибольших значений годовая инфляция достигла в Словакии (7,8%), Хорватии (6,7%) и Словении (6,6%). Дефляция зафиксирована в Бельгии (-1,7%) и Нидерландах (-1%).