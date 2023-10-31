Годовая инфляция Еврозоне замедлилась до 2,9%
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны в октябре замедлилась до минимальных с июля 2021 г. 2,9% после 4,3% в сентябре и 5,2% в августе, следует из предварительной оценки Евростата.
Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 7,5% по сравнению с 8,8% в прошлом месяце. Рост цен в сфере услуг замедлился с 5,5% в сентябре до 4,6%, а в сегменте неэнергетических промышленных товаров – с 4,2% до 3,5%. Энергоносители подешевели на 11,1% после спада на 4,6% месяцем ранее.
Базовая инфляция [показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие] замедлилась в еврозоне с 4,5% до 4,2% год к году – самого низкого значения с июля прошлого года. Среди стран еврозоны, по которым уже доступна статистика за октябрь, наибольших значений годовая инфляция достигла в Словакии (7,8%), Хорватии (6,7%) и Словении (6,6%). Дефляция зафиксирована в Бельгии (-1,7%) и Нидерландах (-1%).
Вместе с замедляющейся годовой инфляцией снизилась и экономика еврозоны: по итогам III квартала ВВП входящих в нее стран уменьшился на 0,1% (после роста на 0,2% во II квартале). ВВП стран-участниц Евросоюза – вырос в свою очередь на 0,1%. По сравнению с III кварталом 2022 г. показатель для еврозоны и ЕС вырос на 0,1%.
Как пишет Reuters, такая статистика означает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) почти наверняка завершил череду из 10 следовавших подряд повышений процентных ставок и будет наблюдать за последствиями этой политики, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.
По итогам заседания 26 октября ЕЦБ сохранил все три вида процентных ставок, писали «Ведомости»: ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка.