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Экономика

Правительство поручило ФАС проверить рост цен на стройматериалы

Ведомости

Правительство России дало поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить необоснованный рост цен на строительные материалы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия», пишет ТАСС.

«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость. <...> Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», – сказал он.

Хуснуллин в ходе своего выступления на форуме заявил, что санкции ударили по строительной отрасли, но принесли и свои плюсы.

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«По сложным стройкам санкции ударили, по простым стройкам – по дорогам – мы практически не заметили. У нас проблема, в основном, в импортной дорожной технике, которую мы не производим. Но строители – они люди ко всему привыкшие, они очень быстро адаптируются», – сказал он.

От ограничений есть и «большие плюсы», считает вице-премьер. Если бы санкции не ввели, то Россия могла бы и не развивать собственное производство, предположил он.

«А сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов инженерных систем – потому что люди понимают, что проще производить здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаимозачета», – пояснил Хуснуллин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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