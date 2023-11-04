Правительство поручило ФАС проверить рост цен на стройматериалы
Правительство России дало поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить необоснованный рост цен на строительные материалы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия», пишет ТАСС.
«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость. <...> Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», – сказал он.
Хуснуллин в ходе своего выступления на форуме заявил, что санкции ударили по строительной отрасли, но принесли и свои плюсы.
«По сложным стройкам санкции ударили, по простым стройкам – по дорогам – мы практически не заметили. У нас проблема, в основном, в импортной дорожной технике, которую мы не производим. Но строители – они люди ко всему привыкшие, они очень быстро адаптируются», – сказал он.
От ограничений есть и «большие плюсы», считает вице-премьер. Если бы санкции не ввели, то Россия могла бы и не развивать собственное производство, предположил он.
«А сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов инженерных систем – потому что люди понимают, что проще производить здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаимозачета», – пояснил Хуснуллин.