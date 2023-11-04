Хуснуллин: Россия обогнала Китай по строительству жилья на душу населения

«Никогда ни в Советском Союзе, ни в новейшей истории мы столько не строили жилья. И хочу, кстати, сказать, что по строительству жилья в пересчете на душу населения мы строим больше, чем Китай. Мы разогнали очень хорошую тему по строительству», – сказал он.