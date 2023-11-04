Хуснуллин: Россия обогнала Китай по строительству жилья на душу населения
Темпы строительства жилья в России в пересчете на душу населения опережают аналогичные показатели Китая, сообщил в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По данным Хуснуллина, в России в прошлом году построили 103 млн кв. м жилья – это самый большой показатель по вводу жилья за всю историю страны.
«Никогда ни в Советском Союзе, ни в новейшей истории мы столько не строили жилья. И хочу, кстати, сказать, что по строительству жилья в пересчете на душу населения мы строим больше, чем Китай. Мы разогнали очень хорошую тему по строительству», – сказал он.
До 2030 г. Россия ставит цель построить 1 млрд кв. м жилья, добавил вице-премьер. Таким образом, каждый пятый дом в стране будет новый, а у каждой семьи появится дополнительная комната, пояснил он.