Газета
Общество

Белоусов назвал допустимым показатель уровня безработицы в 3-4%

Ведомости

Допустимый уровень безработицы для России должен составлять 3-4%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» с докладом о суверенной экономике страны.

«Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, – это 3-4%», – сказал Белоусов.

Вице-премьер выделил три этапа развития экономики России: первый этап – период с 2000 по 2008 г., второй – 2009-2021 гг. и третий, в который страна вступила после ввода санкций, – с 2022 г. по настоящее время.

Голикова назвала число россиян с зарплатой ниже МРОТа

На первом этапе, по заявлению Белоусова, безработица составила 8%, на втором этапе она находилась на социально допустимом уровне. На третьем этапе стране нужно закрепиться на уровне 3-4%, уточнил вице-премьер.

1 ноября Росстат сообщил о том, что уровень безработицы третий месяц держится на минимальном уровне 3%. В сентябре нетрудоустроенными числятся 2,3 млн человек. Так, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости) составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). В мае, по данным Росстата, показатель составлял 3,2%.

Летом этого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на некоторых территориях России уровень безработицы превышает 10%. Для таких территорий, отметил министр, планируется вырабатывать дополнительные решения для развития рынка труда. По его словам, самый высокий уровень безработицы в стране был зафиксирован в Ингушетии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных