Белоусов назвал допустимым показатель уровня безработицы в 3-4%

1 ноября Росстат сообщил о том, что уровень безработицы третий месяц держится на минимальном уровне 3%. В сентябре нетрудоустроенными числятся 2,3 млн человек. Так, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости) составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). В мае, по данным Росстата, показатель составлял 3,2%.