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Иена выросла на фоне заявлений главы ЦБ Японии о скором ужесточении ДКП

Ведомости

Японская иена выросла по отношению к доллару США до двухнедельного максимума после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды и главы минфина страны Шуничи Судзуки о скором ужесточении денежно-кредитной-политики (ДКП) для поддержания курса валюты, пишет Bloomberg.

Днем 5 апреля курс иены составляет 151,3/$, что является самым сильным уровнем с 21 марта.

«Высказывания Уэды оказывают определенное давление на укрепление иены. Комментарии о том, что целевой уровень инфляции с большей вероятностью будет достигнут летом и осенью, поддержат ожидания рынка относительно повышения ставки на заседаниях с июля по октябрь», – привело издание высказывание главы японской брокерской компании Nomura Securities Юдзиро Гото.

27 марта Bloomberg писал, что представители минфина, ЦБ и Агентства финансовых услуг Японии провели внеплановую встречу на фоне максимального за последние 34 года падения курса иены.

По данным агентства, министр финансов страны выступил с заявлением, что правительство страны примет решительные меры против «чрезмерных движений» валюты. Он не исключил при этом никакие варианты, даже крайне редкие для страны валютные интервенции.

Причиной падения японской валюты аналитики Bloomberg назвали ожидания рынка, согласно которым разница в процентных ставках между Японией и США останется значительной. Эти ожидания сохраняются, несмотря на тот факт, что 19 марта Центробанк Японии повысил процентную ставку по депозитам коммерческих банков до 0,1% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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