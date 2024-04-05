Иена выросла на фоне заявлений главы ЦБ Японии о скором ужесточении ДКП
Японская иена выросла по отношению к доллару США до двухнедельного максимума после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды и главы минфина страны Шуничи Судзуки о скором ужесточении денежно-кредитной-политики (ДКП) для поддержания курса валюты, пишет Bloomberg.
«Высказывания Уэды оказывают определенное давление на укрепление иены. Комментарии о том, что целевой уровень инфляции с большей вероятностью будет достигнут летом и осенью, поддержат ожидания рынка относительно повышения ставки на заседаниях с июля по октябрь», – привело издание высказывание главы японской брокерской компании Nomura Securities Юдзиро Гото.
27 марта Bloomberg писал, что представители минфина, ЦБ и Агентства финансовых услуг Японии провели внеплановую встречу на фоне максимального за последние 34 года падения курса иены.
По данным агентства, министр финансов страны выступил с заявлением, что правительство страны примет решительные меры против «чрезмерных движений» валюты. Он не исключил при этом никакие варианты, даже крайне редкие для страны валютные интервенции.
Причиной падения японской валюты аналитики Bloomberg назвали ожидания рынка, согласно которым разница в процентных ставках между Японией и США останется значительной. Эти ожидания сохраняются, несмотря на тот факт, что 19 марта Центробанк Японии повысил процентную ставку по депозитам коммерческих банков до 0,1% годовых.