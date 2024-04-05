Иена выросла на фоне заявлений главы ЦБ Японии о скором ужесточении ДКП

«Высказывания Уэды оказывают определенное давление на укрепление иены. Комментарии о том, что целевой уровень инфляции с большей вероятностью будет достигнут летом и осенью, поддержат ожидания рынка относительно повышения ставки на заседаниях с июля по октябрь», – привело издание высказывание главы японской брокерской компании Nomura Securities Юдзиро Гото.