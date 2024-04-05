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Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования до 70%

Ведомости

Доля российского нефтегазового оборудования в РФ по итогам этого года может увеличиться до 70%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания координационного совета по импортозамещению в ТЭК.

«Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Минпромторга, в 2023 г. доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Мантуров в качестве примера привел данные на момент введения первых санкционных ограничений в 2014 г. – тогда доля отечественного оборудования составила 43%.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что по итогам заседания координационного совета был подписан ряд документов с нефтяными компаниями. Среди них – меморандум о сотрудничестве ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», соглашение о намерениях между правительством, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина и ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"» в целях развития направления «Оборудование для переработки нефти и газа».

Также было подписано соглашение о намерениях между правительством и АО «Газпром шельфпроект» в целях развития направления «Оборудование для бурения и добычи на шельфе».

«Ведомости» со ссылкой на паспорт дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» до 2030 г. ранее писали, что инвестиции в разработку отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше в 2023–2030 гг. составят около 19,8 млрд руб.

На разработку из федерального бюджета будет выделено около 2,5 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. составит внебюджетное финансирование, говорится в документе. Помимо того, 147 млн руб. должна будет вложить «Газпром нефть», которая отвечает за реализацию дорожной карты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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