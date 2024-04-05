Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования до 70%

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что по итогам заседания координационного совета был подписан ряд документов с нефтяными компаниями. Среди них – меморандум о сотрудничестве ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», соглашение о намерениях между правительством, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина и ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"» в целях развития направления «Оборудование для переработки нефти и газа».