Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования до 70%
Доля российского нефтегазового оборудования в РФ по итогам этого года может увеличиться до 70%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания координационного совета по импортозамещению в ТЭК.
«Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По данным Минпромторга, в 2023 г. доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Мантуров в качестве примера привел данные на момент введения первых санкционных ограничений в 2014 г. – тогда доля отечественного оборудования составила 43%.
В пресс-службе правительства РФ сообщили, что по итогам заседания координационного совета был подписан ряд документов с нефтяными компаниями. Среди них – меморандум о сотрудничестве ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», соглашение о намерениях между правительством, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина и ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"» в целях развития направления «Оборудование для переработки нефти и газа».
Также было подписано соглашение о намерениях между правительством и АО «Газпром шельфпроект» в целях развития направления «Оборудование для бурения и добычи на шельфе».
«Ведомости» со ссылкой на паспорт дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» до 2030 г. ранее писали, что инвестиции в разработку отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше в 2023–2030 гг. составят около 19,8 млрд руб.
На разработку из федерального бюджета будет выделено около 2,5 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. составит внебюджетное финансирование, говорится в документе. Помимо того, 147 млн руб. должна будет вложить «Газпром нефть», которая отвечает за реализацию дорожной карты.