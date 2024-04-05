Росстат подтвердил оценку роста ВВП на уровне 3,6% в 2023 году

В январе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что оценка роста ВВП России в 2023 г. после пересчета может подняться с 3,5 до 4%. По итогам 11 месяцев 2023 г. Минэкономразвития оценивает рост российской экономики в прошлом году в 3,5%, но после обработки Росстатом данных по сектору услуг есть потенциал для повышения до 4%, утверждал он. 7 февраля Росстат оценил рост ВВП в 2023 году на 3,6%.