Росстат подтвердил оценку роста ВВП на уровне 3,6% в 2023 году
Согласно второй оценке Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, указано в материалах статистического ведомства.
Вторая оценка ВВП в абсолютном выражении составила 172 148,3 млрд руб., индекс физического объема ВВП относительно 2022 г. – 103,6%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 г. – 107%.
На увеличение ВВП, по данным Росстата, наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Так, показатель вырос в сегментах обрабатывающего производства (благодаря росту производства компьютеров, электронных и оптических изделий), готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, строительства (рост объема строительных работ связан с реализаций крупных инвестиционных проектов), оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения (связано с ростом пассажирооборота), гостиниц и ресторанов (основное влияние оказал возросший спрос на рынке общественного питания).
На увеличение индекса-дефлятора ВВП на 7% в наибольшей степени оказал рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в сегментах оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, финансов и страхования.
В структуре ВВП по источникам доходов в 2023 г. относительно 2022 г. доля оплаты труда выросла с 38,5 до 40,3%, доля чистых налогов на производство и импорт повысилась с 7,7 до 8%, доля валовой прибыли сократилась с 53,8 до 51,8%.
В январе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что оценка роста ВВП России в 2023 г. после пересчета может подняться с 3,5 до 4%. По итогам 11 месяцев 2023 г. Минэкономразвития оценивает рост российской экономики в прошлом году в 3,5%, но после обработки Росстатом данных по сектору услуг есть потенциал для повышения до 4%, утверждал он. 7 февраля Росстат оценил рост ВВП в 2023 году на 3,6%.
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года. Он отметил, что этот показатель более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. По оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, напомнил премьер. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством более амбициозную задачу – войти в топ-4.