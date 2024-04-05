/ Экономика

Росстат подтвердил оценку роста ВВП на уровне 3,6% в 2023 году

Ведомости

Согласно второй оценке Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, указано в материалах статистического ведомства.

Вторая оценка ВВП в абсолютном выражении составила 172 148,3 млрд руб., индекс физического объема ВВП относительно 2022 г. – 103,6%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 г. – 107%.

На увеличение ВВП, по данным Росстата, наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Так, показатель вырос в сегментах обрабатывающего производства (благодаря росту производства компьютеров, электронных и оптических изделий), готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, строительства (рост объема строительных работ связан с реализаций крупных инвестиционных проектов), оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения (связано с ростом пассажирооборота), гостиниц и ресторанов (основное влияние оказал возросший спрос на рынке общественного питания).

На увеличение индекса-дефлятора ВВП на 7% в наибольшей степени оказал рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в сегментах оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, финансов и страхования.

В структуре ВВП по источникам доходов в 2023 г. относительно 2022 г. доля оплаты труда выросла с 38,5 до 40,3%, доля чистых налогов на производство и импорт повысилась с 7,7 до 8%, доля валовой прибыли сократилась с 53,8 до 51,8%.

В январе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что оценка роста ВВП России в 2023 г. после пересчета может подняться с 3,5 до 4%. По итогам 11 месяцев 2023 г. Минэкономразвития оценивает рост российской экономики в прошлом году в 3,5%, но после обработки Росстатом данных по сектору услуг есть потенциал для повышения до 4%, утверждал он. 7 февраля Росстат оценил рост ВВП в 2023 году на 3,6%.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года. Он отметил, что этот показатель более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. По оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, напомнил премьер. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством более амбициозную задачу – войти в топ-4.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных