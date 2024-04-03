Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года
В 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год.
«По итогам 2023 г., по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», – сказал он.
По оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, напомнил премьер. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством более амбициозную задачу – войти в топ-4.
Мишустин отметил, что в 2023 г. давление на Россию возросло, но несмотря на это страна успешно прошла период адаптации. Рост экономики, по его словам, обусловлен ответственной бюджетной политикой. Исполнение расходов федерального бюджета приблизилось к 100%, а доходы бюджета превысили 29 трлн руб., обратил внимание Мишустин. Он заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта, рост ненефтегазовых доходов составил 25%.
Высокие темпы роста российской экономики ранее отмечали и в Международном валютном фонде (МВФ). В январе МВФ повысил прогноз роста экономики РФ до 2,6% на 2024 г. и до 1,1% в 2025 г. Позже официальный представитель организации Джули Козак заявила, что ВВП РФ увеличивается, несмотря на введение значительного числа западных санкций. Она пояснила, что сейчас экономика РФ сосредоточена на военном секторе и это способствует росту производства, а также положительно влияет на уровень потребления в стране.