Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года

Высокие темпы роста российской экономики ранее отмечали и в Международном валютном фонде (МВФ). В январе МВФ повысил прогноз роста экономики РФ до 2,6% на 2024 г. и до 1,1% в 2025 г. Позже официальный представитель организации Джули Козак заявила, что ВВП РФ увеличивается, несмотря на введение значительного числа западных санкций. Она пояснила, что сейчас экономика РФ сосредоточена на военном секторе и это способствует росту производства, а также положительно влияет на уровень потребления в стране.