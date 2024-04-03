/ Экономика

Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года

Ведомости

В 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год.

«По итогам 2023 г., по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», – сказал он. 

По оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, напомнил премьер. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством более амбициозную задачу – войти в топ-4.

Мишустин отметил, что в 2023 г. давление на Россию возросло, но несмотря на это страна успешно прошла период адаптации. Рост экономики, по его словам, обусловлен ответственной бюджетной политикой. Исполнение расходов федерального бюджета приблизилось к 100%, а доходы бюджета превысили 29 трлн руб., обратил внимание Мишустин. Он заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта, рост ненефтегазовых доходов составил 25%.

Высокие темпы роста российской экономики ранее отмечали и в Международном валютном фонде (МВФ). В январе МВФ повысил прогноз роста экономики РФ до 2,6% на 2024 г. и до 1,1% в 2025 г. Позже официальный представитель организации Джули Козак заявила, что ВВП РФ увеличивается, несмотря на введение значительного числа западных санкций. Она пояснила, что сейчас экономика РФ сосредоточена на военном секторе и это способствует росту производства, а также положительно влияет на уровень потребления в стране.

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в 2024 г. превысит 2%. Точный прогноз министр экономического развития РФ Максим Решетников пообещал представить в апреле. Также в феврале свой прогноз повысил Банк России. По оценке регулятора, в 2024 г. рост ВВП России составит 1-2%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных