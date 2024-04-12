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Володин счел необходимым пересмотр цен на облуживание газового оборудования

Ведомости

Цены на обслуживание газового оборудования в жилых домах необходимо пересмотреть из-за удорожания услуг в ряде регионов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Формула расчета платы за услуги оказалась по своей сути «резиновой», то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации <...> Это привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов», – написал он.

На фоне новой формулы расчета цены ежемесячная стоимость внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5-3,3 раза, внутридомового – до 2,3 раза, уточнил Володин.

В результате обсуждения данного вопроса Госдума накануне приняла обращение к Минстрою и министру Иреку Файзуллину об обоснованности методических указаний по ценообразованию платы за обслуживание газового оборудование. «Кратное увеличение стоимости технического обслуживания ВКГО и ВДГО вызывает обоснованное недовольство граждан и провоцирует рост социальной напряженности», – указано в нем.

9 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов по ЖКХ более широкого перечня граждан. Володин, комментируя законопроект, пояснял, что его принятие позволит расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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