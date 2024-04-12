Володин счел необходимым пересмотр цен на облуживание газового оборудования
Цены на обслуживание газового оборудования в жилых домах необходимо пересмотреть из-за удорожания услуг в ряде регионов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Формула расчета платы за услуги оказалась по своей сути «резиновой», то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации <...> Это привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов», – написал он.
На фоне новой формулы расчета цены ежемесячная стоимость внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5-3,3 раза, внутридомового – до 2,3 раза, уточнил Володин.
В результате обсуждения данного вопроса Госдума накануне приняла обращение к Минстрою и министру Иреку Файзуллину об обоснованности методических указаний по ценообразованию платы за обслуживание газового оборудование. «Кратное увеличение стоимости технического обслуживания ВКГО и ВДГО вызывает обоснованное недовольство граждан и провоцирует рост социальной напряженности», – указано в нем.
9 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов по ЖКХ более широкого перечня граждан. Володин, комментируя законопроект, пояснял, что его принятие позволит расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности.