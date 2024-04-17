В Минфине допустили повышение ставки на дальневосточную ипотеку

«Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% – все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», – сказал он (цитата по ТАСС).