/ Экономика

В Минфине допустили повышение ставки на дальневосточную ипотеку

Ведомости

Минфин РФ рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме «Эксперт РА».

«Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% – все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», – сказал он (цитата по ТАСС).

На сколько может вырасти ставка по дальневосточной ипотеке, Чебесков не уточнил.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.

По данным Росреестра, с начала действия программы ей воспользовались уже 86 125 раз. Лидерами по числу ипотек по программе «Дальневосточная ипотека» остались Республика Саха (21 279 объектов) и Приморский край (18 175 объектов).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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