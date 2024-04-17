В Минфине допустили повышение ставки на дальневосточную ипотеку
Минфин РФ рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме «Эксперт РА».
«Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% – все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», – сказал он (цитата по ТАСС).
На сколько может вырасти ставка по дальневосточной ипотеке, Чебесков не уточнил.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.
По данным Росреестра, с начала действия программы ей воспользовались уже 86 125 раз. Лидерами по числу ипотек по программе «Дальневосточная ипотека» остались Республика Саха (21 279 объектов) и Приморский край (18 175 объектов).