ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в РФ выросли впервые с декабря
Ценовые ожидания российского бизнеса в апреле впервые с декабря 2023 г. увеличились из-за усиления роста издержек, следует из материалов Банка России.
«Ценовые ожидания бизнеса в целом в апреле выросли впервые в 2024 г. Их уровень оставался повышенным и существенно превосходил значения 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели. Небольшое снижение ценовых ожиданий отмечено в производстве инвестиционных товаров, транспортировке и хранении», – указано в бюллетене ЦБ «Мониторинг предприятий».
Индикатор ценовых ожиданий в апреле составил 19,9 против 18,8 месяцем ранее. В феврале данный показатель находился на уровне 19,3. При этом в I квартале 2024 г. ценовые ожидания бизнеса оцениваются регулятором в 15,5 против 11,6 за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на повышенные ценовые ожидания, инвестиционная активность компаний в I квартале 2024 г. расширилась вплоть до нового исторического максимума, отмечает регулятор. В связи этим ЦБ ожидает обновление рекорда во II квартале текущего года.
Кроме того, обеспеченность кадрами в I квартале 2024 г. снизилась до минимума за всю историю наблюдений, а планы компаний по найму на II квартал 2024 г. находятся на максимуме.
16 апреля Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда.