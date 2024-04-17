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В Кремле прокомментировали улучшение прогноза МВФ по росту ВВП в РФ

Ведомости

Динамика российской экономики сейчас развивается в позитивных значениях, Международный валютный фонд (МВФ) это фиксирует. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков улучшение прогноза МВФ по росту ВВП в РФ до 3,2% в 2024 г.

«Динамика российской экономики действительно сейчас развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика  – понятно, что, может, не на таком уровне, может быть, скромнее, а может быть, и быстрее – будет все-таки продолжаться», – сказал Песков.

16 апреля стало известно, что МВФ презко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда. Инфляция в 2024 г., по оценке МВФ, замедлится до 5,3% по сравнению 7,4%, зафиксированными в прошлому году. По итогам 2025 г. рост цен составит 4,4%. 

Эксперты МВФ прогнозируют, что Банк России продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Показатели безработицы на горизонте двух лет существенно не изменятся: в этом году она ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 3,2%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2024–2025 гг. экономика продолжит расти на 2,3% ежегодно. Банк России придерживается еще более консервативного прогноза, ожидая увеличения ВВП на 1-2% в год в ближайшую двухлетку. Мартовский консенсус-прогноз экономистов, опрошенных ЦБ, предполагает рост по ВВП на 1,8% в 2024 г. и на 1,5% в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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