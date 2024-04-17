В Кремле прокомментировали улучшение прогноза МВФ по росту ВВП в РФ

16 апреля стало известно, что МВФ презко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда. Инфляция в 2024 г., по оценке МВФ, замедлится до 5,3% по сравнению 7,4%, зафиксированными в прошлому году. По итогам 2025 г. рост цен составит 4,4%.