В Кремле прокомментировали улучшение прогноза МВФ по росту ВВП в РФ
Динамика российской экономики сейчас развивается в позитивных значениях, Международный валютный фонд (МВФ) это фиксирует. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков улучшение прогноза МВФ по росту ВВП в РФ до 3,2% в 2024 г.
«Динамика российской экономики действительно сейчас развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика – понятно, что, может, не на таком уровне, может быть, скромнее, а может быть, и быстрее – будет все-таки продолжаться», – сказал Песков.
16 апреля стало известно, что МВФ презко повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. Замедление темпов ВВП в следующем году объясняется предполагаемым торможением роста инвестиций и потребительского спроса, которые сейчас подкрепляются повышением зарплат на дефицитном рынке труда. Инфляция в 2024 г., по оценке МВФ, замедлится до 5,3% по сравнению 7,4%, зафиксированными в прошлому году. По итогам 2025 г. рост цен составит 4,4%.
Эксперты МВФ прогнозируют, что Банк России продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Показатели безработицы на горизонте двух лет существенно не изменятся: в этом году она ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 3,2%.
Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2024–2025 гг. экономика продолжит расти на 2,3% ежегодно. Банк России придерживается еще более консервативного прогноза, ожидая увеличения ВВП на 1-2% в год в ближайшую двухлетку. Мартовский консенсус-прогноз экономистов, опрошенных ЦБ, предполагает рост по ВВП на 1,8% в 2024 г. и на 1,5% в 2025 г.