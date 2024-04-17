МВФ снизил прогнозируемый уровень общего долга России до 20,8% ВВП в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском материале снизил прогноз по общему объему федерального и регионального долга России в 2024 г. до 20,8% ВВП против октябрьской оценки в 21,8% ВВП, следует из доклада организации.
МВФ ожидает, что в 2025 г. общий долг России составит 21,9% ВВП, в 2026 г. – 22,8% ВВП. К 2029 г., согласно прогнозу фонда, госдолг России дойдет до отметки в 24% ВВП.
Совокупный государственный долг в 2024 г. МВФ ожидает на уровне 93,8% к мировому ВВП, а в 2025 г. – 95,1%. К 2029 г. данный показатель вырастет до 98,8% мирового ВВП.
16 апреля МВФ также повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%.