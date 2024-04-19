S&P понизило рейтинги Израиля до A+

Краткосрочные рейтинги также понижены до А-1 с А-1+. В агентстве пояснили, что понижение рейтинга связано с риском увеличения и без того высоких геополитических рисков. S&P может в дальнейшем как понизить рейтинг Израиля, так и повысить его. Это будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, сказано в сообщении.