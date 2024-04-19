S&P понизило рейтинги Израиля до A+
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А+ с АА-. Об этом говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные рейтинги также понижены до А-1 с А-1+. В агентстве пояснили, что понижение рейтинга связано с риском увеличения и без того высоких геополитических рисков. S&P может в дальнейшем как понизить рейтинг Израиля, так и повысить его. Это будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, сказано в сообщении.
Там заявили о негативном прогнозе по долгосрочным рейтингам, который отражает риск возможной эскалации из-за палестино-израильского конфликта и конфронтации Израиля с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла». S&P допустили, что такое развитие событий может существенно повлиять на экономические, фискальные параметры и параметры платежного баланса Израиля.
Агентство также ожидает, что дефицит бюджета Израиля в 2024 г. достигнет 8% ВВП из-за роста расходов на оборону. Рост ВВП Израиля прогнозируется на уровне 0,5% в 2024 г. Госдолг Израиля может достигнуть 66% ВВП к 2026 г., отметили в S&P.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».
Дополнительную напряженность на Ближнем Востоке в последние несколько недель вызвала эскалация ирано-израильского конфликта. 1 апреля ЦАХАЛ нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.
В ответ в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов. Утром 19 апреля Израиль ударил по территории Ирана, сообщили ABC News и CNN со ссылкой на источники.