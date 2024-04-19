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S&P понизило рейтинги Израиля до A+

Ведомости

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А+ с АА-. Об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги также понижены до А-1 с А-1+. В агентстве пояснили, что понижение рейтинга связано с риском увеличения и без того высоких геополитических рисков. S&P может в дальнейшем как понизить рейтинг Израиля, так и повысить его. Это будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, сказано в сообщении.

Там заявили о негативном прогнозе по долгосрочным рейтингам, который отражает риск возможной эскалации из-за палестино-израильского конфликта и конфронтации Израиля с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла». S&P допустили, что такое развитие событий может существенно повлиять на экономические, фискальные параметры и параметры платежного баланса Израиля.

Агентство также ожидает, что дефицит бюджета Израиля в 2024 г. достигнет 8% ВВП из-за роста расходов на оборону. Рост ВВП Израиля прогнозируется на уровне 0,5% в 2024 г. Госдолг Израиля может достигнуть 66% ВВП к 2026 г., отметили в S&P.

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».

Дополнительную напряженность на Ближнем Востоке в последние несколько недель вызвала эскалация ирано-израильского конфликта. 1 апреля ЦАХАЛ нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.

В ответ в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов. Утром 19 апреля Израиль ударил по территории Ирана, сообщили ABC News и CNN со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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