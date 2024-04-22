Путин подписал закон о повышении НДПИ на золото на 78 000 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться, исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 5 апреля одобрил соответствующую поправку в Налоговый кодекс. По расчетам чиновников, мера может позволить привлечь в бюджет 15 млрд руб. за период с 1 июня по 31 декабря 2024 г.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г. Он также отмечал, что Минфин обсуждал инициативу о повышении НДПИ на золото с золотодобывающими компаниями.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что повышение НДПИ окажет минимальное влияние на финансовые результаты российских золотодобывающих компаний.