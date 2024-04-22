Путин подписал закон о повышении НДПИ на золото на 78 000 рублей

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г. Он также отмечал, что Минфин обсуждал инициативу о повышении НДПИ на золото с золотодобывающими компаниями.