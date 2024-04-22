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Путин подписал закон о повышении НДПИ на золото на 78 000 рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться, исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 5 апреля одобрил соответствующую поправку в Налоговый кодекс. По расчетам чиновников, мера может позволить привлечь в бюджет 15 млрд руб. за период с 1 июня по 31 декабря 2024 г.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г. Он также отмечал, что Минфин обсуждал инициативу о повышении НДПИ на золото с золотодобывающими компаниями.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что повышение НДПИ окажет минимальное влияние на финансовые результаты российских золотодобывающих компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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