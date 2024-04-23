Таиланд намерен начать переговоры по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС
Таиланд подтверждает свое намерение начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил глава МИД страны Панпри Пхиттханукон по итогам встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Бангкоке, передает ТАСС.
Министр выразил надежду, что двустороннее соглашение о свободной торговле будет готово и подписано в ближайшем будущем. Пхиттханукон подтвердил намерение Таиланда развивать экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии и соседними с регионом государствами путем заключения соглашения между Таиландом и ЕАЭС.
«Оно позволит увеличить объемы двусторонней торговли и проложит путь к заключению в будущем соглашения о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и ЕАЭС», – уточнил глава МИД Таиланда.
7 апреля Bloomberg сообщило, что премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.
В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».
По данным агентства, в 2023 г. шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Таиланд и Малайзия получили около $48 млрд дохода от туризма.