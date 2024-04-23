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Таиланд намерен начать переговоры по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС

Ведомости

Таиланд подтверждает свое намерение начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил глава МИД страны Панпри Пхиттханукон по итогам встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Бангкоке, передает ТАСС.

Министр выразил надежду, что двустороннее соглашение о свободной торговле будет готово и подписано в ближайшем будущем. Пхиттханукон подтвердил намерение Таиланда развивать экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии и соседними с регионом государствами путем заключения соглашения между Таиландом и ЕАЭС.

«Оно позволит увеличить объемы двусторонней торговли и проложит путь к заключению в будущем соглашения о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и ЕАЭС», – уточнил глава МИД Таиланда.

7 апреля Bloomberg сообщило, что премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

По данным агентства, в 2023 г. шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Таиланд и Малайзия получили около $48 млрд дохода от туризма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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