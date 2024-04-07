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Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии ввести аналог Шенгенской зоны

Ведомости

Премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии, передает Bloomberg.

Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами, пишет агентство.

В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

Бывший президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол рассказала агентству, что такая виза может побудить туристов, путешествующих на дальние расстояния, быстрее решиться на поездку. Она предложила продлить срок действия визы до 90 дней вместо обычного 30-дневного периода, чтобы инициатива стала более привлекательной.

По данным агентства, в 2023 г. шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Таиланд и Малайзия получили около $48 млрд дохода от туризма.

21 февраля портал Thaiger сообщил, что Тхависин обнародовал планы по решению проблемы нехватки авиарейсов и готовится принять наплыв российских туристов в Таиланд.

Поскольку Thai Airways уже восстановила рейсы между Стамбулом и Бангкоком, премьер-министр сохраняет оптимизм в отношении возрождения маршрута Москва – Бангкок. Среттха подчеркнул растущий интерес со стороны российских туристов, особенно после продления визовых льгот с 30 до 90 дней в 2023 г. Отметив значительное желание российских отдыхающих посетить Таиланд, премьер-министр Таиланда назвал эту перспективу позитивным событием.

Thai Airways запустили три еженедельных рейса на маршруте Бангкок – Москва 1 ноября 2005 г. Однако начало пандемии привело к ограничению полетов, в том числе к приостановке рейсов в Европу, включая Москву, с 24 марта 2020 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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