Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии ввести аналог Шенгенской зоны

В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».