МВФ: американская экономика не сможет долго работать на полную мощность
Экономика США не сможет долго работать на полную мощность, как это происходит сейчас. Об этом заявила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на бюджетной конференции Евросоюза.
«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Георгиева также отметила, что в числе прочего рост производительности в США обеспечивается частными инвестициями в развитие новых технологий – в гораздо большем количестве, чем в Европе.
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2024 г. ВВП США вырастет на 2,7%. Однако в 2025 г. ожидается замедление темпов роста до 1,9%.
17 апреля МВФ предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1% от ВВП, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.
По информации фонда, бюджетный дефицит страны способствовал росту базовой инфляции на 0,5 процентного пункта. Речь о показателе базового ценового давления без учета цен на энергоносители и продукты. Это означает, что процентные ставки в США должны будут оставаться высокими в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.