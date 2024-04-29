МВФ: американская экономика не сможет долго работать на полную мощность

17 апреля МВФ предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1% от ВВП, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.