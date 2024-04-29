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МВФ: американская экономика не сможет долго работать на полную мощность

Ведомости

Экономика США не сможет долго работать на полную мощность, как это происходит сейчас. Об этом заявила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на бюджетной конференции Евросоюза.

«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Георгиева также отметила, что в числе прочего рост производительности в США обеспечивается частными инвестициями в развитие новых технологий – в гораздо большем количестве, чем в Европе.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2024 г. ВВП США вырастет на 2,7%. Однако в 2025 г. ожидается замедление темпов роста до 1,9%.

17 апреля МВФ предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1% от ВВП, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.

По информации фонда, бюджетный дефицит страны способствовал росту базовой инфляции на 0,5 процентного пункта. Речь о показателе базового ценового давления без учета цен на энергоносители и продукты. Это означает, что процентные ставки в США должны будут оставаться высокими в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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