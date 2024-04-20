МВФ: мировая экономика рискует скатиться в «прохладные 20-е»
Мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными 20-ми» в связи с глобальными потрясениями, кризисами и конфликтами, заявила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева, пишет Financial Times (FT).
В МВФ прогнозируют к концу 2020-х снижение глобального роста экономики на 1 п. п. Согласно среднесрочному прогнозу «Перспективы мировой экономики», рост на ближайшие пять лет будет самым низким за последние десятилетия.
Низкая производительность труда, спад глобализации и геополитические потрясения могут привести к дальнейшему снижению экономического роста и станут первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, считает Георгиева.
Сильнее всего, по оценкам фонда, проблемы экономического роста могут проявиться в беднейших странах, вследствие чего они могут еще сильнее отстать от развитых экономик.
Пессимизм фонда основан на том, что годы низких процентных ставок после мирового финансового кризиса 2008 г. привели к нерациональному распределению капитала. Это, в свою очередь, остановило инвестирование в более перспективные и прибыльные виды деятельности.
«Результатом низкого уровня инвестиций стал вялый рост производительности в нескольких крупных экономиках, особенно в ЕС. Чиновники опасаются, что странам со стареющим населением и меньшим бюджетным пространством для маневра, будет трудно переломить эту тенденцию», – говорится в статье.
МВФ ранее предупредил США о том, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет значительные риски для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявлял, что в повышении ключевой ставки США пока нет необходимости, поскольку денежно-кредитная политика сейчас находится в «хорошем состоянии». Уильямс ожидает, что инфляционное давление снизится до 2,25-2,5% в 2024 г., после чего вернется к целевому показателю в 2% в следующем году.