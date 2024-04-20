МВФ: мировая экономика рискует скатиться в «прохладные 20-е»

МВФ ранее предупредил США о том, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет значительные риски для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.