Мировые центробанки увеличили запасы золота на 228 тонн в I квартале
Мировые запасы золота выросли на 228 тонн в I квартале 2024 г., побив предыдущий рекорд в 2013 г. Об этом говорится в отчете World Gold Council (WGC).
Показатели увеличились на 68% по сравнению со средним квартальным значением за пять лет. Цены на золото также резко выросли, достигнув рекордных максимумов. Этому росту способствовала покупка золота центральными банками, данная тенденция продолжается с 2022 г. Средняя цена золота по индексу LBMA (PM) в I квартале составила рекордные $2 070 за унцию – на 10% выше в годовом исчислении. Добыча на рудниках увеличилась на 4% в годовом исчислении до 893 тонн.
В отчете указывается, что десять центральных банков сообщили об увеличении запасов золота на тонну или более в течение квартала, при этом лидируют Турция, Китай и Индия. Центральный банк Турции, лидирующий в приобретении золота, пополнил свои резервы 30 тоннами золота в течение I квартала 2024 г., в результате чего его общие запасы достигли 570 тонн. Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 57 тонн. Увеличение запасов наблюдается на протяжении 17 месяцев подряд, в результате золотые запасы Китая достигли 2 262 тонны. Индия увеличила свои резервы на 19 тонн и превысила общий объем закупок за весь предыдущий год. Среди других покупателей также отмечаются Казахстан, Сингапур и Оман.
Ранее правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. На золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать. Экспортную пошлину на золото планировалось отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото 1 июня.
Президент РФ Владимир Путин 22 апреля подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. По новому правилу сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.