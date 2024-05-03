Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Мировые центробанки увеличили запасы золота на 228 тонн в I квартале

Ведомости

Мировые запасы золота выросли на 228 тонн в I квартале 2024 г., побив предыдущий рекорд в 2013 г. Об этом говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Показатели увеличились на 68% по сравнению со средним квартальным значением за пять лет. Цены на золото также резко выросли, достигнув рекордных максимумов. Этому росту способствовала покупка золота центральными банками, данная тенденция продолжается с 2022 г. Средняя цена золота по индексу LBMA (PM) в I квартале составила рекордные $2 070 за унцию – на 10% выше в годовом исчислении. Добыча на рудниках увеличилась на 4% в годовом исчислении до 893 тонн.

В отчете указывается, что десять центральных банков сообщили об увеличении запасов золота на тонну или более в течение квартала, при этом лидируют Турция, Китай и Индия. Центральный банк Турции, лидирующий в приобретении золота, пополнил свои резервы 30 тоннами золота в течение I квартала 2024 г., в результате чего его общие запасы достигли 570 тонн. Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 57 тонн. Увеличение запасов наблюдается на протяжении 17 месяцев подряд, в результате золотые запасы Китая достигли 2 262 тонны. Индия увеличила свои резервы на 19 тонн и превысила общий объем закупок за весь предыдущий год. Среди других покупателей также отмечаются Казахстан, Сингапур и Оман.

Ранее правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. На золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать. Экспортную пошлину на золото планировалось отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото 1 июня. 

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. По новому правилу сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных