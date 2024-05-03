Мировые центробанки увеличили запасы золота на 228 тонн в I квартале

В отчете указывается, что десять центральных банков сообщили об увеличении запасов золота на тонну или более в течение квартала, при этом лидируют Турция, Китай и Индия. Центральный банк Турции, лидирующий в приобретении золота, пополнил свои резервы 30 тоннами золота в течение I квартала 2024 г., в результате чего его общие запасы достигли 570 тонн. Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 57 тонн. Увеличение запасов наблюдается на протяжении 17 месяцев подряд, в результате золотые запасы Китая достигли 2 262 тонны. Индия увеличила свои резервы на 19 тонн и превысила общий объем закупок за весь предыдущий год. Среди других покупателей также отмечаются Казахстан, Сингапур и Оман.