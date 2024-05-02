Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. По новому правилу сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.