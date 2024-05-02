Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины
Правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины, следует из постановления.
Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. На золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать.
Экспортную пошлину на золото планировалось отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото 1 июня. Об этом 26 апреля сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Президент РФ Владимир Путин 22 апреля подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. По новому правилу сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснял, что предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что повышение НДПИ окажет минимальное влияние на финансовые результаты российских золотодобывающих компаний.