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Моисеев: экспортную пошлину на золото могут отменить с 1 июня

Ведомости

Экспортную пошлину на золото могут отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото 1 июня, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«План, во-первых, с точки зрения мини-маневра такой, все это реализовать с 1 июня», – сказал он (цитата по ТАСС). Для того чтобы заставить недобросовестных экспортеров платить пошлину, должны были быть приняты «драконовские меры, которые повредили бы вообще всей отрасли», отметил замминистра.

22 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. 

Согласно правилу, сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться, исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.

Предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г., говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что повышение НДПИ окажет минимальное влияние на финансовые результаты российских золотодобывающих компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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