Моисеев: экспортную пошлину на золото могут отменить с 1 июня
Экспортную пошлину на золото могут отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото 1 июня, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
«План, во-первых, с точки зрения мини-маневра такой, все это реализовать с 1 июня», – сказал он (цитата по ТАСС). Для того чтобы заставить недобросовестных экспортеров платить пошлину, должны были быть приняты «драконовские меры, которые повредили бы вообще всей отрасли», отметил замминистра.
22 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г.
Согласно правилу, сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться, исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.
Предложение о повышении НДПИ связано с «обнулением» экспорта золота в России после введения экспортных пошлин в 2022 г., говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что повышение НДПИ окажет минимальное влияние на финансовые результаты российских золотодобывающих компаний.