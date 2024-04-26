Моисеев: экспортную пошлину на золото могут отменить с 1 июня

«План, во-первых, с точки зрения мини-маневра такой, все это реализовать с 1 июня», – сказал он (цитата по ТАСС). Для того чтобы заставить недобросовестных экспортеров платить пошлину, должны были быть приняты «драконовские меры, которые повредили бы вообще всей отрасли», отметил замминистра.