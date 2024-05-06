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Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении минимального порога для начала процедуры банкротства юридических лиц. Документ опубликован в думской базе данных.

Согласно законопроекту, увеличивается с 300 000 до 2 млн руб. минимальная сумма требований кредиторов компании, при достижении которой суд может возбудить дело о банкротстве. Для сельскохозяйственных организаций, стратегических предприятий и субъектов естественной монополии минимальная сумма требований поднимется до 3 млн руб.

В пояснительной записке сообщается, что сейчас порог в 300 000 руб. для банкротства коммерческих компаний даже меньше значения (500 000 руб.), необходимого для возбуждения дел о несостоятельности граждан.

Документ также уточняет порядок начисления вознаграждения арбитражным управляющим, вводятся корреспондирующие изменения в распределение судебных расходов. Для уменьшения нагрузки на суды авторы законопроекта предложили упростить некоторые аспекты судебных разбирательств за счет расширения перечня случаев, когда можно выносить решения без проведения заседания и ограничиваться только резолютивной частью. Нововведение коснется споров о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и проч. Реализация положений законопроекта позволит снизить расходы судов на почтовую корреспонденцию и повысит эффективность правосудия при рассмотрении дел о банкротстве, указано в пояснительной записке.

О разработке поправок Верховного суда (ВС) в федеральный закон о банкротстве и Арбитражный процессуальный кодекс стало известно в декабре 2023 г.

Тогда «Ведомости» писали, что ВС намерен улучшить эффективность работы арбитражных судов в делах о несостоятельности, снизив их нагрузку: дать судьям возможность выносить решения без проведения заседания, кратно повысить минимальный порог для начала банкротства компании, а также унифицировать процедуру обжалования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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