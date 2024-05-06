Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

Документ также уточняет порядок начисления вознаграждения арбитражным управляющим, вводятся корреспондирующие изменения в распределение судебных расходов. Для уменьшения нагрузки на суды авторы законопроекта предложили упростить некоторые аспекты судебных разбирательств за счет расширения перечня случаев, когда можно выносить решения без проведения заседания и ограничиваться только резолютивной частью. Нововведение коснется споров о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и проч. Реализация положений законопроекта позволит снизить расходы судов на почтовую корреспонденцию и повысит эффективность правосудия при рассмотрении дел о банкротстве, указано в пояснительной записке.