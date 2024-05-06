Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении минимального порога для начала процедуры банкротства юридических лиц. Документ опубликован в думской базе данных.
Согласно законопроекту, увеличивается с 300 000 до 2 млн руб. минимальная сумма требований кредиторов компании, при достижении которой суд может возбудить дело о банкротстве. Для сельскохозяйственных организаций, стратегических предприятий и субъектов естественной монополии минимальная сумма требований поднимется до 3 млн руб.
В пояснительной записке сообщается, что сейчас порог в 300 000 руб. для банкротства коммерческих компаний даже меньше значения (500 000 руб.), необходимого для возбуждения дел о несостоятельности граждан.
Документ также уточняет порядок начисления вознаграждения арбитражным управляющим, вводятся корреспондирующие изменения в распределение судебных расходов. Для уменьшения нагрузки на суды авторы законопроекта предложили упростить некоторые аспекты судебных разбирательств за счет расширения перечня случаев, когда можно выносить решения без проведения заседания и ограничиваться только резолютивной частью. Нововведение коснется споров о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и проч. Реализация положений законопроекта позволит снизить расходы судов на почтовую корреспонденцию и повысит эффективность правосудия при рассмотрении дел о банкротстве, указано в пояснительной записке.
О разработке поправок Верховного суда (ВС) в федеральный закон о банкротстве и Арбитражный процессуальный кодекс стало известно в декабре 2023 г.
Тогда «Ведомости» писали, что ВС намерен улучшить эффективность работы арбитражных судов в делах о несостоятельности, снизив их нагрузку: дать судьям возможность выносить решения без проведения заседания, кратно повысить минимальный порог для начала банкротства компании, а также унифицировать процедуру обжалования.