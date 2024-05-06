Нацбанк Украины видит экономические риски на фоне проблем в энергетике
Национальный Банк Украины наблюдает экономические риски, связанные с разрушением энергетической инфраструктуры в стране, следует из сообщения регулятора.
«К тому же сохраняются риски, связанные с энергетикой и финансированием значительных бюджетных потребностей», – указано в резюме Нацбанка по итогам встречи совета директоров регулятора по поводу ключевой ставки.
2 мая Нацбанк опубликовал инфляционный отчет, в котором указывалось, что инфляция в стране умеренно ускорится до 8,2% в 2024 г., но снизится до 6% в следующем году. В документе также указывалось, что восстановление украинской экономики замедлится в 2024 г. до 3% «прежде всего из-за значительных разрушений в энергетическом секторе».
Регулятор отмечал, что дефицит бюджета Украины без учета грантов в доходах составит 18% ВВП в 2025 г. и 12% ВВП – в 2026 г. При этом большие бюджетные дефициты в 2025-2026 гг. будут финансироваться дополнительными как внутренними, так и внешними заимствованиями. Альтернативный сценарий предусматривает международную помощь на уровне $28,7 млрд в 2025 г. и $18,5 в 2026 г.
26 апреля Нацбанк понизил учетную ставку с 14,5 до 13,5%. Регулятор сообщил, что ожидает замедления инфляции на Украине до 6% к концу 2025 г. и до 5% по итогам 2026 г. ВВП Украины, согласно прогнозу НБУ, вырастет на 3% в 2024 г. и на 4,5–5% в 2025 и 2026 гг.
11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские энергетические объекты. «Укрэнерго» сообщило тогда о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.