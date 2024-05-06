Нацбанк Украины видит экономические риски на фоне проблем в энергетике

Регулятор отмечал, что дефицит бюджета Украины без учета грантов в доходах составит 18% ВВП в 2025 г. и 12% ВВП – в 2026 г. При этом большие бюджетные дефициты в 2025-2026 гг. будут финансироваться дополнительными как внутренними, так и внешними заимствованиями. Альтернативный сценарий предусматривает международную помощь на уровне $28,7 млрд в 2025 г. и $18,5 в 2026 г.