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Нацбанк Украины видит экономические риски на фоне проблем в энергетике

Ведомости

Национальный Банк Украины наблюдает экономические риски, связанные с разрушением энергетической инфраструктуры в стране, следует из сообщения регулятора.

«К тому же сохраняются риски, связанные с энергетикой и финансированием значительных бюджетных потребностей», – указано в резюме Нацбанка по итогам встречи совета директоров регулятора по поводу ключевой ставки.

2 мая Нацбанк опубликовал инфляционный отчет, в котором указывалось, что инфляция в стране умеренно ускорится до 8,2% в 2024 г., но снизится до 6% в следующем году. В документе также указывалось, что восстановление украинской экономики замедлится в 2024 г. до 3% «прежде всего из-за значительных разрушений в энергетическом секторе».

Регулятор отмечал, что дефицит бюджета Украины без учета грантов в доходах составит 18% ВВП в 2025 г. и 12% ВВП – в 2026 г. При этом большие бюджетные дефициты в 2025-2026 гг. будут финансироваться дополнительными как внутренними, так и внешними заимствованиями. Альтернативный сценарий предусматривает международную помощь на уровне $28,7 млрд в 2025 г. и $18,5 в 2026 г.

26 апреля Нацбанк понизил учетную ставку с 14,5 до 13,5%. Регулятор сообщил, что ожидает замедления инфляции на Украине до 6% к концу 2025 г. и до 5% по итогам 2026 г. ВВП Украины, согласно прогнозу НБУ, вырастет на 3% в 2024 г. и на 4,5–5% в 2025 и 2026 гг.

11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские энергетические объекты. «Укрэнерго» сообщило тогда о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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