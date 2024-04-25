Национальный банк Украины понизит учетную ставку до 13,5%

Регулятор сообщил, что ожидает замедления инфляции в Украине до 6% к концу 2025 г. и до 5% по итогам 2026 г. ВВП Украины, согласно прогнозу НБУ, вырастет на 3% в 2024 г. и на 4,5-5% в 2025 и 2026 гг.