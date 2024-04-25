Национальный банк Украины понизит учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) 26 апреля понизит учетную ставку с 14,5% до 13,5%, сообщается на сайте Нацбанка.
«Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики», – указано в сообщении регулятора.
Отмечается, что потребительская инфляция в Украине в январе-марте 2024 г. замедлилась значительнее, чем ожидал НБУ. Так, фактическая потребинфляция замедлилась до 3,2% год к году в марте.
Регулятор сообщил, что ожидает замедления инфляции в Украине до 6% к концу 2025 г. и до 5% по итогам 2026 г. ВВП Украины, согласно прогнозу НБУ, вырастет на 3% в 2024 г. и на 4,5-5% в 2025 и 2026 гг.
В марте Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару до исторического минимума, до 38,97 гривны за доллар. По данным издания «Страна.ua», основная причина валютного подорожания на межбанке заключалась в повышении спроса на доллар. Из-за роста валютного спроса на безналичном рынке НБУ был вынужден продавать больше долларов из своих резервов.