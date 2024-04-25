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Национальный банк Украины понизит учетную ставку до 13,5%

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) 26 апреля понизит учетную ставку с 14,5% до 13,5%, сообщается на сайте Нацбанка.

«Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики», – указано в сообщении регулятора.

Отмечается, что потребительская инфляция в Украине в январе-марте 2024 г. замедлилась значительнее, чем ожидал НБУ. Так, фактическая потребинфляция замедлилась до 3,2% год к году в марте.

Регулятор сообщил, что ожидает замедления инфляции в Украине до 6% к концу 2025 г. и до 5% по итогам 2026 г. ВВП Украины, согласно прогнозу НБУ, вырастет на 3% в 2024 г. и на 4,5-5% в 2025 и 2026 гг.

В марте Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару до исторического минимума, до 38,97 гривны за доллар. По данным издания «Страна.ua», основная причина валютного подорожания на межбанке заключалась в повышении спроса на доллар. Из-за роста валютного спроса на безналичном рынке НБУ был вынужден продавать больше долларов из своих резервов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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