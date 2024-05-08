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Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился до $2,5 трлн

Ведомости

За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Путина, товарооборот с третьими странами вырос на 60% с $579 млрд до $923 млрд, объем взаимной торговли – почти в два раза с $45 млрд до $89 млрд .

«Более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Характерно, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в текущем году», – добавил президент РФ.

Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе заседания планируется обсудить промежуточные итоги деятельности ЕАЭС за последние десять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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