Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился до $2,5 трлн

Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе заседания планируется обсудить промежуточные итоги деятельности ЕАЭС за последние десять лет.