Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился до $2,5 трлн
За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По словам Путина, товарооборот с третьими странами вырос на 60% с $579 млрд до $923 млрд, объем взаимной торговли – почти в два раза с $45 млрд до $89 млрд .
«Более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Характерно, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в текущем году», – добавил президент РФ.
Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе заседания планируется обсудить промежуточные итоги деятельности ЕАЭС за последние десять лет.