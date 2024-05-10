Мишустин заявил, что уровень госдолга в России один из самых низких в мире
Уровень государственного долга в России составляет 17% – это один из самых низких показателей в мире. Об этом заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на переназначение на пост.
«О государственном заимствовании: на сегодняшний день долговая нагрузка самая низкая в мире, там порядка 17%», – сообщил он.
В своей речи в Госдуме Мишустин также заявил, что основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он выделил шесть основных направлений работы кабмина на ближайшие шесть лет: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Ранее Путин предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства. На встрече 10 мая глава государства выразил уверенность, что Госдума поддержит его кандидатуру. Утром 10 мая и. о. премьер-министра встретился со всеми пятью фракциями нижней палаты парламента. Четыре – «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» – пообещали поддержать кандидатуру Мишустина. «Пока же наша фракция воздерживается», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.