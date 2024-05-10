Мишустин заявил, что уровень госдолга в России один из самых низких в мире

В своей речи в Госдуме Мишустин также заявил, что основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он выделил шесть основных направлений работы кабмина на ближайшие шесть лет: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.