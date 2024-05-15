Годовая инфляция в России ускорилась до 7,91%
Инфляция в России на 13 мая составила 7,91% в годовом выражении против 7,81% по состоянию на 6 мая. Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».
В обзоре отмечается, что в период с 7 по 13 мая инфляция составила 0,17%. Отмечается, что за указанный период рост цен продовольственных товаров составил 0,09%, при этом снижение цен на сахар, яйца, макаронные и крупяные изделия продолжилось.
Цены в сегменте непродовольственных товаров выросли на 0,23%, а в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг – на 0,28% из-за замедления роста цен на авиабилеты внутренних рейсов.
14 мая Минэк впервые признал наличие признаков перегрева российской экономики, о котором предупреждал с осени прошлого года Банк России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, он отметил, что, хотя ЦБ часто обращает внимание на ограничения со стороны рынка труда, они не столь существенны. Экономика способна развиваться даже при более высокой инфляции, чем требует ЦБ (цель регулятора – 4%).