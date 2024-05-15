Годовая инфляция в России ускорилась до 7,91%

14 мая Минэк впервые признал наличие признаков перегрева российской экономики, о котором предупреждал с осени прошлого года Банк России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, он отметил, что, хотя ЦБ часто обращает внимание на ограничения со стороны рынка труда, они не столь существенны. Экономика способна развиваться даже при более высокой инфляции, чем требует ЦБ (цель регулятора – 4%).