Эксперты оценили степень перегрева российской экономики

Минэк впервые признал наличие признаков перегрева российской экономики, о котором предупреждал с осени прошлого года Банк России. «ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения, признаки перегрева есть», – признал 14 мая в ходе выступления в Госдуме Максим Решетников, переназначенный министром экономического развития. Впрочем, он отметил, что, хотя ЦБ часто обращает внимание на ограничения со стороны рынка труда, они не столь существенны. Экономика способна развиваться даже при более высокой инфляции, чем требует ЦБ (цель регулятора – 4%).