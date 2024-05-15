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Эксперты оценили степень перегрева российской экономики

Минэк признал признаки аномального роста ВВП
Софья Ермакова
Пресс-служба Госдумы

Минэк впервые признал наличие признаков перегрева российской экономики, о котором предупреждал с осени прошлого года Банк России. «ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения, признаки перегрева есть», – признал 14 мая в ходе выступления в Госдуме Максим Решетников, переназначенный министром экономического развития. Впрочем, он отметил, что, хотя ЦБ часто обращает внимание на ограничения со стороны рынка труда, они не столь существенны. Экономика способна развиваться даже при более высокой инфляции, чем требует ЦБ (цель регулятора – 4%).

Решетников призвал доверять ЦБ в вопросах денежно-кредитной политики для сохранения финансовой стабильности. Для промышленных проектов в приоритетных отраслях следует предусматривать субсидирование ставки, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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