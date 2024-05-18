Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан

Ведомство в марте заявляло, что временный запрет на вывоз из России сахара позволит исполнить договоренности по поставкам сахара партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.