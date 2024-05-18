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Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан

Максимально возможный объем поставок в республику составит 120 000 тонн
Ведомости

Россия предварительно согласилась увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан на 100 000 т в преддверии летнего пика потребления, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

Правительство РФ в начале мая приняло решение ввести временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 г. Постановление кабмина предусматривает некоторые исключения для стран ЕАЭС. Максимально возможный объем поставок в Казахстан составит 120 000 т.

17 мая в Казани состоялась встреча под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, стороны договорились увеличить квоту, сообщили в казахстанском правительстве.

«Несмотря на достаточный объем запасов на складах в РК, в преддверии лета – пикового сезона потребления сахара казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 000 т. Предварительное согласие получено», – говорится в сообщении.

Вопрос рассмотрят 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Решение о временном запрете на экспорт сахара направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка, сообщала пресс-служба правительства РФ. Помимо Казахстана продукцию продолжат получать Армения (28 000 т), Белоруссия (5000 т) и Киргизия (28 500 т). Распределение объема между участниками внешнеторговой деятельности поручено Министерству сельского хозяйства России.

Ведомство в марте заявляло, что временный запрет на вывоз из России сахара позволит исполнить договоренности по поставкам сахара партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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