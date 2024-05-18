Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан

Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в КазахстанМаксимально возможный объем поставок в республику составит 120 000 тонн
Россия предварительно согласилась увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан на 100 000 т в преддверии летнего пика потребления, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.
Правительство РФ в начале мая приняло решение ввести временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 г. Постановление кабмина предусматривает некоторые исключения для стран ЕАЭС. Максимально возможный объем поставок в Казахстан составит 120 000 т.
17 мая в Казани состоялась встреча под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, стороны договорились увеличить квоту, сообщили в казахстанском правительстве.
«Несмотря на достаточный объем запасов на складах в РК, в преддверии лета – пикового сезона потребления сахара казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 000 т. Предварительное согласие получено», – говорится в сообщении.
Вопрос рассмотрят 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Решение о временном запрете на экспорт сахара направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка, сообщала пресс-служба правительства РФ. Помимо Казахстана продукцию продолжат получать Армения (28 000 т), Белоруссия (5000 т) и Киргизия (28 500 т). Распределение объема между участниками внешнеторговой деятельности поручено Министерству сельского хозяйства России.
Ведомство в марте заявляло, что временный запрет на вывоз из России сахара позволит исполнить договоренности по поставкам сахара партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.