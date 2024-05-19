МВФ: Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. По росту мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз на 2024 г. с 3,1 до 3,2%. На 2025 г. экономисты сохранили оценку в 3,2%.