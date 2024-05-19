МВФ: Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке
Экономика России заняла 10 место среди крупных экономик мира по темпам в XXI веке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
С начала XXI веке российский ВВП увеличился в 7,7 раза: с $260 млрд до более $2 трлн.
Самый быстрый рост ВВП продемонстрировала Эфиопия – в 19,4 раза до $160 млрд. На втором месте Китай (ВВП вырос в 14,6 раза до $17,7 трлн), далее следуют Казахстан (в 14,2 раза до $261 млрд), Вьетнам (рост в 13,9 раза до $434 млрд), Катар (в 13,2 раза до $234 млрд), Румыния, (в 9,3 раза до $346 млрд), Кения (в 8,6 раза до $109 млрд), Бангладеш (в 8,4 раза до $446 млрд) и Индонезия (8,3 раза до $1,4 трлн).
Япония стала единственной страной, в которой ВВП сократился на 15% до $4,2 трлн (в конце XX века – $5 трлн). Медленный рост ВВП зафиксирован в Греции (83%), Пуэрто-Рико (88%) и Италии (97%). В Канаде ВВП вырос в 2,9 раза, в США – в 2,7 раза, в Германии – в 2,3 раза, Франции – в 2,2 раза, в Великобритания - в 2 раза.
8 мая МВФ заявил о разделении мировой экономики на три блока. В первый входят страны, присоединившиеся к США, во второй – к Китаю, в третий – все остальные.
В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. По росту мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз на 2024 г. с 3,1 до 3,2%. На 2025 г. экономисты сохранили оценку в 3,2%.