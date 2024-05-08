Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

МВФ заявил о разделении мировой экономики на три блока

Ведомости

Мировая экономика разделилась на три блока, заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат во время выступления в Стэнфордском университете.

Речь идет о странах, объединенных вокруг США, Китая, а также всех других неприсоединившихся. Гопинат обратила внимание на усиление признаков фрагментации – торговые и инвестиционные потоки перенаправляются по геополитическим направлениям. В качестве примера она приводит статистику: доля Китая в импорте США снизилась на 8% за период 2017-2023 гг. после обострения торговой и геополитической напряженности. За тот же период доля США в экспорте Китая снизилась примерно на 4%. Торговля между Россией и западными странами «рухнула» после начала специальной военной операции и санкций против РФ.

Она также указала на уменьшение роста торговли между странами блока США и блока Китая. Так, в период со II квартала 2022 г. по III квартал 2023 г. рост торговли между ними снизился почти на 5% по сравнению с периодом 2017-2022 гг. При этом поквартальный рост торговли внутри блоков снизился только на 2%.

Соперничество США и Китая не сказалось на мировой торговле сильнее из-за «соединительных» стран, в качестве которых прежде всего выступили Мексика и Вьетнам. Через них перенаправляется часть торговли и инвестиций, что частично компенсирует напряженные связи между Пекином и Вашингтоном.

Ранее анализ IIF показал, что общий мировой долг вырос на $1,3 трлн до нового рекордного уровня за первые три месяца 2024 г., так как отношение мирового долга к ВВП возобновило траекторию роста после продолжительного падения после борьбы с пандемией коронавируса. По информации IIF, рост долга в основном обусловлен развивающимися рынками, где он достиг беспрецедентно высокого уровня – более $105 трлн. Это на $55 трлн больше, чем десять лет назад, причем наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике. Китай уже столкнулся с кризисом в сфере недвижимости, который грозит затормозить экономический рост на годы вперед.

3 мая «Ведомости» писали, что американский госдолг превышает отметку в $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным минфина США, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание государственного долга Соединенных Штатов составили $215,6 млрд – они выросли на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных