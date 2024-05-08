МВФ заявил о разделении мировой экономики на три блока

Ранее анализ IIF показал, что общий мировой долг вырос на $1,3 трлн до нового рекордного уровня за первые три месяца 2024 г., так как отношение мирового долга к ВВП возобновило траекторию роста после продолжительного падения после борьбы с пандемией коронавируса. По информации IIF, рост долга в основном обусловлен развивающимися рынками, где он достиг беспрецедентно высокого уровня – более $105 трлн. Это на $55 трлн больше, чем десять лет назад, причем наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике. Китай уже столкнулся с кризисом в сфере недвижимости, который грозит затормозить экономический рост на годы вперед.