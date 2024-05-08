МВФ заявил о разделении мировой экономики на три блока
Мировая экономика разделилась на три блока, заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат во время выступления в Стэнфордском университете.
Речь идет о странах, объединенных вокруг США, Китая, а также всех других неприсоединившихся. Гопинат обратила внимание на усиление признаков фрагментации – торговые и инвестиционные потоки перенаправляются по геополитическим направлениям. В качестве примера она приводит статистику: доля Китая в импорте США снизилась на 8% за период 2017-2023 гг. после обострения торговой и геополитической напряженности. За тот же период доля США в экспорте Китая снизилась примерно на 4%. Торговля между Россией и западными странами «рухнула» после начала специальной военной операции и санкций против РФ.
Она также указала на уменьшение роста торговли между странами блока США и блока Китая. Так, в период со II квартала 2022 г. по III квартал 2023 г. рост торговли между ними снизился почти на 5% по сравнению с периодом 2017-2022 гг. При этом поквартальный рост торговли внутри блоков снизился только на 2%.
Соперничество США и Китая не сказалось на мировой торговле сильнее из-за «соединительных» стран, в качестве которых прежде всего выступили Мексика и Вьетнам. Через них перенаправляется часть торговли и инвестиций, что частично компенсирует напряженные связи между Пекином и Вашингтоном.
Ранее анализ IIF показал, что общий мировой долг вырос на $1,3 трлн до нового рекордного уровня за первые три месяца 2024 г., так как отношение мирового долга к ВВП возобновило траекторию роста после продолжительного падения после борьбы с пандемией коронавируса. По информации IIF, рост долга в основном обусловлен развивающимися рынками, где он достиг беспрецедентно высокого уровня – более $105 трлн. Это на $55 трлн больше, чем десять лет назад, причем наибольший рост в этом году наблюдается в Китае, Индии и Мексике. Китай уже столкнулся с кризисом в сфере недвижимости, который грозит затормозить экономический рост на годы вперед.
3 мая «Ведомости» писали, что американский госдолг превышает отметку в $34,7 трлн. Объем государственного долга по отношению к ВВП США составляет 122,24%. По данным минфина США, за первые три месяца 2024 финансового года (начинается с 1 октября) расходы на обслуживание государственного долга Соединенных Штатов составили $215,6 млрд – они выросли на $71,26 млрд, или 49,37%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фингода. На проценты по госдолгу приходится 13,32% от всех расходов американского госбюджета (в России за 2023 г. – 5%). По итогам прошлого фингода эта доля составляла 10,74%.