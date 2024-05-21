Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Росрыболовство сообщило о росте вылова на 3% в 2024 году

Ведомости

По состоянию на 21 мая вылов всеми российскими пользователями превысил 2 млн т, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокая динамика в Северном бассейне, где добыто свыше 208 000 т (+10%). Об этом сообщило Росрыболовство.

По данным федерального агентства, в Дальневосточном бассейне выловлено почти 1,6 млн т (+ 6%), в Азово-Черноморском также зафиксирован прирост на 2,6% – добыто 14 200 т. В Западном и Волжско-Каспийском бассейнах с начала года выловлено 42 000 т и 42 500 т соответственно, о динамике показателей Росрыболовство не сообщает.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 161 700 т.

По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. В конце апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также сообщил, что в 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. По словам главы агентства, сейчас поставки рыбы активно идут в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных