Росрыболовство сообщило о росте вылова на 3% в 2024 году

По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. В конце апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также сообщил, что в 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. По словам главы агентства, сейчас поставки рыбы активно идут в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.