Росрыболовство сообщило о росте вылова на 3% в 2024 году
По состоянию на 21 мая вылов всеми российскими пользователями превысил 2 млн т, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокая динамика в Северном бассейне, где добыто свыше 208 000 т (+10%). Об этом сообщило Росрыболовство.
По данным федерального агентства, в Дальневосточном бассейне выловлено почти 1,6 млн т (+ 6%), в Азово-Черноморском также зафиксирован прирост на 2,6% – добыто 14 200 т. В Западном и Волжско-Каспийском бассейнах с начала года выловлено 42 000 т и 42 500 т соответственно, о динамике показателей Росрыболовство не сообщает.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 161 700 т.
По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. В конце апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также сообщил, что в 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. По словам главы агентства, сейчас поставки рыбы активно идут в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.