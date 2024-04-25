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Россия расширила в 2023 году экспорт рыбы на 18 стран

Ведомости

В 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«В 2023 году порядка 18 стран прибавилось к географии нашего экспорта», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шестаков отметил, что основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. По его словам, сейчас поставки рыбы активно идут в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.

По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. Основными покупателями российской рыбы стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Россия занимает лидирующее место по поставкам рыбы на мировой рынок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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