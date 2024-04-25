Россия расширила в 2023 году экспорт рыбы на 18 стран
В 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«В 2023 году порядка 18 стран прибавилось к географии нашего экспорта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шестаков отметил, что основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. По его словам, сейчас поставки рыбы активно идут в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.
По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. Основными покупателями российской рыбы стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Россия занимает лидирующее место по поставкам рыбы на мировой рынок.