Россия расширила в 2023 году экспорт рыбы на 18 стран

По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. Основными покупателями российской рыбы стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Россия занимает лидирующее место по поставкам рыбы на мировой рынок.