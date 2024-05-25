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Bloomberg: страны G7 обеспокоены «чрезмерной» ролью экономики Китая

Ведомости

Страны G7 опасаются ведущей роли экономики Китая в мире и готовы создать «единый фронт» для защиты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного коммюнике.

В черновике документа указано, что страны G7 намерены развивать сотрудничество для повышения глобальной экономической устойчивости и безопасности. Среди главных целей G7 также упоминает защиту экономик стран, входящих в объединение, от системных потрясений и уязвимостей. В связи с этим страны будут работать над устойчивостью цепочек поставок и реагировать на «вредные практики», при этом сохраняя критически важные и новые технологии.

Bloomberg отмечает, что формулировки поменялись по сравнению с предыдущими заявлениями, содержание которых сводилось к «свободной, справедливой многосторонней системе». Изменения указывают на растущую обеспокоенность ведущей ролью промышленности Китая в мире, которая, как отмечают официальные лица, может подорвать экономики стран G7. Так, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны G7 должны дать ответ на «избыточные промышленные мощности и правила торговли с Китаем».

20 мая «Ведомости» писали, что одной из угроз финансовой стабильности Европы также является ситуация в США. Рост цен в американской экономике уже на протяжении года держится выше уровня в 3% и пока не может приблизиться к целевому показателю в 2%. Кроме того, возобновление роста инфляции вполне возможно и в силу дополнительных санкционных ограничений, а также из-за торговых войн по линии Китай – ЕС и Китай – США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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