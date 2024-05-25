Bloomberg: страны G7 обеспокоены «чрезмерной» ролью экономики Китая

20 мая «Ведомости» писали, что одной из угроз финансовой стабильности Европы также является ситуация в США. Рост цен в американской экономике уже на протяжении года держится выше уровня в 3% и пока не может приблизиться к целевому показателю в 2%. Кроме того, возобновление роста инфляции вполне возможно и в силу дополнительных санкционных ограничений, а также из-за торговых войн по линии Китай – ЕС и Китай – США.