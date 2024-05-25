Bloomberg: страны G7 обеспокоены «чрезмерной» ролью экономики Китая
Страны G7 опасаются ведущей роли экономики Китая в мире и готовы создать «единый фронт» для защиты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного коммюнике.
В черновике документа указано, что страны G7 намерены развивать сотрудничество для повышения глобальной экономической устойчивости и безопасности. Среди главных целей G7 также упоминает защиту экономик стран, входящих в объединение, от системных потрясений и уязвимостей. В связи с этим страны будут работать над устойчивостью цепочек поставок и реагировать на «вредные практики», при этом сохраняя критически важные и новые технологии.
Bloomberg отмечает, что формулировки поменялись по сравнению с предыдущими заявлениями, содержание которых сводилось к «свободной, справедливой многосторонней системе». Изменения указывают на растущую обеспокоенность ведущей ролью промышленности Китая в мире, которая, как отмечают официальные лица, может подорвать экономики стран G7. Так, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны G7 должны дать ответ на «избыточные промышленные мощности и правила торговли с Китаем».
20 мая «Ведомости» писали, что одной из угроз финансовой стабильности Европы также является ситуация в США. Рост цен в американской экономике уже на протяжении года держится выше уровня в 3% и пока не может приблизиться к целевому показателю в 2%. Кроме того, возобновление роста инфляции вполне возможно и в силу дополнительных санкционных ограничений, а также из-за торговых войн по линии Китай – ЕС и Китай – США.