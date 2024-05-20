В ЕЦБ назвали три угрозы финансовой стабильности Европы

В ЕЦБ назвали три угрозы финансовой стабильности ЕвропыCистема остается в зоне повышенного риска, несмотря на признаки улучшения
Финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. К таким выводам пришли эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ), их рассуждения приведены в майском отчете о финансовой стабильности. В регулятор выделяют три основных риска.
Во-первых, ЕЦБ указывает на значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции. «Волатильность на финансовых рынках может значительно возрасти, если инфляция существенно отклонится от консенсусных ожиданий», – пишут аналитики. Особенно если экономический рост еще больше замедлится или геополитические конфликты обострятся. В докладе подчеркивается, что признаки высокой волатильности уже наблюдаются на рынках США. Проблемы американской финансовой системы могут переброситься на Европу в связи с глубокой двусторонней интеграцией, предупреждают в ЕЦБ.