В ЕЦБ назвали три угрозы финансовой стабильности Европы

Во-первых, ЕЦБ указывает на значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции. «Волатильность на финансовых рынках может значительно возрасти, если инфляция существенно отклонится от консенсусных ожиданий», – пишут аналитики. Особенно если экономический рост еще больше замедлится или геополитические конфликты обострятся. В докладе подчеркивается, что признаки высокой волатильности уже наблюдаются на рынках США. Проблемы американской финансовой системы могут переброситься на Европу в связи с глубокой двусторонней интеграцией, предупреждают в ЕЦБ.