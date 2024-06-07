Новак: цель 2,8-3% роста экономики абсолютно достижима

«В указе в майском записано, что нам нужно увеличить к 2030 г. на 60% объемы инвестиций. И это, мне кажется, достижимая цель, амбициозная. Но для этого всем нам нужно, конечно, поработать очень серьезно и вместе – и правительству, и бизнесу, и регионам», – считает Новак.