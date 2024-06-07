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Новак: цель 2,8-3% роста экономики абсолютно достижима

Ведомости

Целевые показатели роста ВВП на 2,8-3% абсолютно достижимы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на бизнес-завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что большинство присутствующих, которые здесь на завтраке проголосовали, что цели, которые поставлены с ростом 2,8-3% годовых по экономике, абсолютно достижимы и даже можно и больше расти, я с этим согласен – я по натуре оптимист», – заявил Новак.

По словам вице-премьера, для того, чтобы достичь обозначенной президентом цели – быть четвертой экономикой мира, нужно реализовать много направлений, одной из которых – инвестиции.

«В указе в майском записано, что нам нужно увеличить к 2030 г. на 60% объемы инвестиций. И это, мне кажется, достижимая цель, амбициозная. Но для этого всем нам нужно, конечно, поработать очень серьезно и вместе – и правительству, и бизнесу, и регионам», – считает Новак.

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ 5 июня заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. По его словам, рост за I квартал составил 5,4% ВВП.

30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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