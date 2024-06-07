Новак: цель 2,8-3% роста экономики абсолютно достижима
«Я думаю, что большинство присутствующих, которые здесь на завтраке проголосовали, что цели, которые поставлены с ростом 2,8-3% годовых по экономике, абсолютно достижимы и даже можно и больше расти, я с этим согласен – я по натуре оптимист», – заявил Новак.
По словам вице-премьера, для того, чтобы достичь обозначенной президентом цели – быть четвертой экономикой мира, нужно реализовать много направлений, одной из которых – инвестиции.
«В указе в майском записано, что нам нужно увеличить к 2030 г. на 60% объемы инвестиций. И это, мне кажется, достижимая цель, амбициозная. Но для этого всем нам нужно, конечно, поработать очень серьезно и вместе – и правительству, и бизнесу, и регионам», – считает Новак.
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ 5 июня заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по паритету покупательной способности (ППС) не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики. По его словам, рост за I квартал составил 5,4% ВВП.
30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.