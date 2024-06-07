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Путин: между странами мира происходит гонка за укрепление суверенитета

Ведомости

Между странами мира наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами – правдами и неправдами – сохранить свою ускользающую роль гегемона», – сказал он.

Глава государства добавил, что на данный момент экономика номер один – это Китай, третье место занимает Индия. По словам Путина, все громче о себе заявляют другие страны Азии и Африки. Именно эти регионы будут определять глобальную картину в середине 21 века, добавил он.

Пленарное заседание с участием Путина началось 7 июня в 15:00. Модератором сессии выступает политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. В мероприятии принимают участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва, их выступления также запланированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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