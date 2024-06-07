Путин: между странами мира происходит гонка за укрепление суверенитета
Между странами мира наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами – правдами и неправдами – сохранить свою ускользающую роль гегемона», – сказал он.
Глава государства добавил, что на данный момент экономика номер один – это Китай, третье место занимает Индия. По словам Путина, все громче о себе заявляют другие страны Азии и Африки. Именно эти регионы будут определять глобальную картину в середине 21 века, добавил он.
Пленарное заседание с участием Путина началось 7 июня в 15:00. Модератором сессии выступает политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. В мероприятии принимают участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва, их выступления также запланированы.