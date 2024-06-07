Пленарное заседание с участием Путина началось на ПМЭФе

Утром 7 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что дискуссия на пленарном заседании ПМЭФа скорее всего уйдет в область политэкономии. По словам представителя Кремля, выступление Путина на сессии будет посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам и ориентирам на будущее.