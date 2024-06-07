Пленарное заседание с участием Путина началось на ПМЭФе
Модератором сессии выступает политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. В мероприятии также принимают участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва – запланированы их выступления.
Утром 7 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что дискуссия на пленарном заседании ПМЭФа скорее всего уйдет в область политэкономии. По словам представителя Кремля, выступление Путина на сессии будет посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам и ориентирам на будущее.
5 июня пресс-секретарь президента назвал главную идею ПМЭФа 2024 г. Песков подчеркнул, что Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное «на равноправии, на праве и на взаимовыгодной основе», и предлагает это взаимодействие заинтересованным странам и предпринимателям.