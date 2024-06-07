Путин: рост торговли со странами Азии составил 60%
Отношения России со странами Азии, Африки и Латинской Америки укрепляются, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Укрепляются наши отношения со странами Азии – рост 60% с 2020 г. по 2023 г. [Со странами] Ближнего Востока – рост в два раза, Африки – 69%, Латинской Америки – 42%», – сказал он.
До этого глава государства также обратил внимание, что между странами мира наметилась гонка за укрепление суверенитета. По его словам, Китай, Индия, страны Азии и Африки будут определять глобальную картину в середине 21 века.
Пленарное заседание в рамках ПМЭФа с участием Путина началось 7 июня в 15:00. Модератор сессии – политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Кроме того, в мероприятии принимают участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва, их выступления также запланированы.