Президент России призвал снизить уровень импорта до 17% ВВП к 2030 году

Кроме того, по словам главы государства, Россия должна нарастить производственные мощности и повысить конкурентоспособность российской продукции как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Путин также отметил, что экономика Индонезии «наступает на пятки всем»: население в стране растет, об этом не нужно забывать.