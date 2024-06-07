Президент России призвал снизить уровень импорта до 17% ВВП к 2030 году
Для высокого темпа роста экономики на долгосрочную перспективу Россия должна укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Результатом развития такой модели экономики и предложения в том числе должно стать снижение уровня импорта – до 17% ВВП к 2030 г.», – сказал он.
Кроме того, по словам главы государства, Россия должна нарастить производственные мощности и повысить конкурентоспособность российской продукции как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Путин также отметил, что экономика Индонезии «наступает на пятки всем»: население в стране растет, об этом не нужно забывать.
Пленарное заседание с участием Путина началось 7 июня в 15:00. Модератором сессии выступает политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. В мероприятии принимают участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва, их выступления также запланированы.